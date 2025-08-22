Logo R7.com
Carro prensado entre carretas: advogado morre em acidente em rodovia

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Um grave acidente na rodovia Washington Luís, envolvendo três carretas e um carro de passeio, provocou a morte do advogado Gláucio Rogério Gonçalves, de 53 anos. O carro em que ele estava ficou prensado entre duas das carretas envolvidas.

