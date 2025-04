Casal é preso por extorsão contra empresários em Fernandópolis Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 03/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h37 ) twitter

A Polícia Civil prendeu hoje, em Fernandópolis, um casal suspeito de extorsão contra empresários da região. Eles usavam as redes sociais para chantagem as vítimas com ameaças de divulgação de notícias falsas.

