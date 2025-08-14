"Cidadania em Movimento" estreia em Rio Preto com serviços gratuitos e sucesso
No fim de semana em Rio Preto teve a primeira edição do evento Cidadania em Movimento. Uma iniciativa da prefeitura com o apoio da Record Rio Preto e da rádio Mix. Todas as atividades e serviços foram de graça. O objetivo é aproximar a administração pública da população e ampliar essa conexão através da Record.
