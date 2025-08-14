"Cidadania em Movimento" estreia em Rio Preto com serviços gratuitos e sucesso Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No fim de semana em Rio Preto teve a primeira edição do evento Cidadania em Movimento. Uma iniciativa da prefeitura com o apoio da Record Rio Preto e da rádio Mix. Todas as atividades e serviços foram de graça. O objetivo é aproximar a administração pública da população e ampliar essa conexão através da Record.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto