"Cidadania em Movimento" estreia em Rio Preto com serviços gratuitos e sucesso

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

No fim de semana em Rio Preto teve a primeira edição do evento Cidadania em Movimento. Uma iniciativa da prefeitura com o apoio da Record Rio Preto e da rádio Mix. Todas as atividades e serviços foram de graça. O objetivo é aproximar a administração pública da população e ampliar essa conexão através da Record.

