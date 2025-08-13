"Cidadania em Movimento" estreia sábado (9/8) em Rio Preto com serviços gratuitos Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 13/08/2025 - 13h08 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será realizado neste sábado, dia 9 de agosto a primeira edição do evento "Cidadania em Movimento", promovido pela prefeitura de Rio Preto em parceria com a TV Record. O objetivo é aproximar a administração pública da população por meio da oferta gratuita de serviços essenciais, cultura e entretenimento, valorizando a cidadania, a inclusão social e o bem-estar. Hoje vamos receber Paula Sodré, dir. Gestão estratégica do SUS.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto