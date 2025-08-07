"Cidadania em Movimento" estreia sábado em Rio Preto com serviços gratuitos
Será realizado neste sábado, dia 9 de agosto a primeira edição do evento "Cidadania em Movimento", promovido pela prefeitura de Rio Preto em parceria com a Tv Record. O objetivo é aproximar a administração pública da população por meio da oferta gratuita de serviços essenciais, cultura e entretenimento, valorizando a cidadania, a inclusão social e o bem-estar. Hoje vamos receber o Diretor da Defesa Civil, Coronel Ivair da Silva.
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto