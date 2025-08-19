Cientistas da UNESP descobrem novo vírus em carrapatos
Pesquisadoras da Unesp em Rio Preto descobriram um novo vírus presente nos carrapatos. O estudo é parte de um trabalho estratégico para prevenir a infecção de animais e também de seres humanos. Risco que, no caso do novo vírus, foi descartado pelas cientistas.
SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto