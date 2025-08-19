Cientistas da UNESP descobrem novo vírus em carrapatos Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 15h23 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h14 ) twitter

Pesquisadoras da Unesp em Rio Preto descobriram um novo vírus presente nos carrapatos. O estudo é parte de um trabalho estratégico para prevenir a infecção de animais e também de seres humanos. Risco que, no caso do novo vírus, foi descartado pelas cientistas.

