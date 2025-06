Circuito Interior de Jiu Jítsu reúne 1.300 atletas no Centro Regional de Eventos em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 17/06/2025 - 12h44 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h07 ) twitter

A etapa de São José do Rio Preto do circuito interior de Jiu Jítsu foi realizada ontem no centro regional de eventos. O evento que teve o apoio da secretaria de esportes e lazer de Rio Preto reuniu mais de 1.300 atletas de 100 cidades da nossa região.

