Clínica da morte: polícia fecha local clandestino e resgata 11 pessoas

A Polícia Civil de Votuporanga fechou uma clínica clandestina após uma investigação. No local, foram encontradas 11 pessoas, incluindo idosos e pessoas com transtornos mentais ou dependência química, vivendo em condições degradantes.

