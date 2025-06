Colisão entre moto e carro deixa homem ferido no centro de Santa Fé do Sul Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 20/06/2025 - 11h50 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h06 ) twitter

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após colidir com um carro em um cruzamento no centro de Santa Fé do Sul.

