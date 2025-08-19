Começa hoje: BAEP+ reforça laços de cidadania com a comunidade
Começou hoje em Rio Preto, a primeira edição do projeto ratione Baep+, uma parceria entre a vara da infância e juventude e o 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia. A iniciativa baseada em valores de cidadania, tem como objetivo, promover educação preventiva e fortalecer os vínculos, entre a corporação e a comunidade.
