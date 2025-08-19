Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Começa hoje: BAEP+ reforça laços de cidadania com a comunidade

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Começou hoje em Rio Preto, a primeira edição do projeto ratione Baep+, uma parceria entre a vara da infância e juventude e o 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia. A iniciativa baseada em valores de cidadania, tem como objetivo, promover educação preventiva e fortalecer os vínculos, entre a corporação e a comunidade.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.