Como superar traumas? Psicóloga dá orientações no estúdio Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 04/04/2025 - 11h59 (Atualizado em 05/04/2025 - 02h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E para falar sobre como as pessoas ao redor podem ajudar essa família e como cada um pode se cuidar para passar por um momento de luto e de trauma como este, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral a psicóloga e docente Mara Rúbia de Paula Lima.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto