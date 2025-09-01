Continuam internados mãe e filho que comeram veneno colocado por ela em lanches
A justiça de Araçatuba decretou a prisão temporária da mulher suspeita de envenenar o lanche do próprio filho, uma criança de oito anos. Ela também comeu o lanche envenenado e os dois estão internados em estado grave, a polícia investiga o que pode ter motivado o crime.
