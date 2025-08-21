Logo R7.com
Criança de 8 anos salva a mãe da violência após ligar para a polícia

Record Rio Preto

Preste atenção agora nessa história. Uma criança, de apenas oito anos, ligou para a polícia depois de presenciar o padrasto agredindo a mãe dela. Rapidamente, as equipes perceberam que era um pedido de socorro e conseguiram salvar a vítima.

