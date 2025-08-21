Criança de 8 anos salva a mãe da violência após ligar para a polícia
Preste atenção agora nessa história. Uma criança, de apenas oito anos, ligou para a polícia depois de presenciar o padrasto agredindo a mãe dela. Rapidamente, as equipes perceberam que era um pedido de socorro e conseguiram salvar a vítima.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto