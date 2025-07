Crime bizarro: bandidos roubam 50 túmulos em Itajobi e causam prejuízo de R$ 100 mil Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 10/07/2025 - 12h08 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h13 ) twitter

Depois de pelo menos vinte túmulos terem sido furtados no cemitério municipal de Nova Granada no inicio do mês, mais um cemitério na região foi alvo de criminosos. Dessa vez, Itajobi teve pelo menos 50 túmulos furtados. Um prejuízo estimado em 100 mil reais.

