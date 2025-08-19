Crise em hospital psiquiátrico de Catanduva: salários atrasados
Funcionários da organização social responsável pela administração do hospital psiquiátrico em Catanduva, ameaçam entrar em greve. Eles estão sem receber os salários, depois que a justiça bloqueou o repasse de verbas do Sus. A decisão foi consequência de uma operação do ministério público.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto