Crise em hospital psiquiátrico de Catanduva: salários atrasados

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Funcionários da organização social responsável pela administração do hospital psiquiátrico em Catanduva, ameaçam entrar em greve. Eles estão sem receber os salários, depois que a justiça bloqueou o repasse de verbas do Sus. A decisão foi consequência de uma operação do ministério público.

