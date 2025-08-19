Crise em hospital psiquiátrico de Catanduva: salários atrasados Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 11h23 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h07 ) twitter

Funcionários da organização social responsável pela administração do hospital psiquiátrico em Catanduva, ameaçam entrar em greve. Eles estão sem receber os salários, depois que a justiça bloqueou o repasse de verbas do Sus. A decisão foi consequência de uma operação do ministério público.

