Defesa Civil de Rio Preto emite alerta de emergência por risco extremo de incêndios Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 25/07/2025 - 11h54 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h08 )

O elevado risco de incêndio levou a Defesa Civil de Rio Preto a emitir um alerta de emergência para os próximos dias. Este cenário mais crítico deve persistir até domingo. Por isso é preciso redobrar os cuidados com a preservação do meio ambiente e com a saúde.

