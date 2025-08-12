Desafio no Brasileirão: Leão encara Flamengo em jogo sem técnico
O Leão está na quinta colocação no Brasileirão, com 28 pontos. Os resultados até agora são bons mas, o próximo duelo do time é contra o Flamengo e sem o técnico Rafael Guanaes. O Cleber acompanhou a coletiva pré-jogo. Vamos ver como está a expectativa.
