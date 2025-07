Dia de jogos decisivos e encontro com torcida no Teixeirão Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/07/2025 - 10h54 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h10 ) twitter

O Teixeirão teve um dia de festa. Fora de campo o encontro com a torcida foi marcado por atividades para toda a família. Em campo, um triplo desafio: três jogos decisivos envolvendo as categorias de base do clube. Os resultados esfriaram um pouco o ânimo do torcedor, mas ficou a sensação de novos tempos estão só começando.

