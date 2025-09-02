Logo R7.com
Dia do Educador Físico é comemorado com ação especial em Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Hoje é comemorado o dia do profissional de educação física. Uma data que reforça a importância desses trabalhadores para a saúde e a qualidade de vida. Em Rio Preto, uma ação na região central da cidade lembrou a data com muita energia e disposição.

