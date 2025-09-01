Dia do profissional de educação física ação no centro de Rio Preto
Hoje celebramos o dia do profissional de Educação Física. Uma data que reforça a importância desses trabalhadores para a saúde e a qualidade de vida da população. Em rio preto, uma ação na região central da cidade comemorou a data com muita energia e disposição.
