Dia do profissional de educação física ação no centro de Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Hoje celebramos o dia do profissional de Educação Física. Uma data que reforça a importância desses trabalhadores para a saúde e a qualidade de vida da população. Em rio preto, uma ação na região central da cidade comemorou a data com muita energia e disposição.

