Dia do profissional de educação física ação no centro de Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/09/2025 - 17h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hoje celebramos o dia do profissional de Educação Física. Uma data que reforça a importância desses trabalhadores para a saúde e a qualidade de vida da população. Em rio preto, uma ação na região central da cidade comemorou a data com muita energia e disposição.

🌐 Acesse nosso site:

➡ R7 - www.recordriopreto.com.br

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

‌



➡ Instagram: @recordtvriopreto

➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto