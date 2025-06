Dia dos Namorados movimenta o comércio de flores em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 13/06/2025 - 12h02 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O dia dos namorados é uma das datas que mais movimentam o comércio de flores, ficando atrás apenas do dia das mães. Rosas vermelhas, orquídeas e buquês personalizados estão entre os itens mais procurados. Ao vivo, a repórter Mara Guioto está no Ceagesp de Rio Preto e nos mostra as novidades para as vendas desse ano.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto