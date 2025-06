Dia Mundial sem Tabaco é comemorado amanhã em meio a aumento de fumantes no Brasil Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 03/06/2025 - 13h21 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanhã será comemorado o dia mundial sem tabaco, data voltada para a conscientização das consequências do tabagismo. A celebração ocorre em meio ao primeiro aumento no número de fumantes adultos no brasil desde 2007.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto