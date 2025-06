Doceria da região aposta em doce gigante de amendoim para as festas juninas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 18/06/2025 - 11h15 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h09 ) twitter

Nesta época do ano, os doces juninos são as atrações da festa. Tem gente que aproveita as comemorações para provar de tudo um pouco. Só que claro, as gostosuras com amendoim tem sempre a preferência. Pensando nisso uma doceria aqui da região aumentou a receita e fez um quitute que como diz o ditado "dá para um batalhão".

