Entulho em calçada atrai escorpiões e assusta moradores em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 22/08/2025 - 13h15 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do bairro Anchieta, especialmente da rua Iriritiba, ao lado do número 703, estão reclamando do acúmulo de entulho na calçada. Segundo eles, o lixo jogado irregularmente está atraindo animais peçonhentos, como escorpiões, colocando em risco a saúde e a segurança das famílias que vivem na região.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto