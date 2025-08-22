Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Entulho em calçada atrai escorpiões e assusta moradores em Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Moradores do bairro Anchieta, especialmente da rua Iriritiba, ao lado do número 703, estão reclamando do acúmulo de entulho na calçada. Segundo eles, o lixo jogado irregularmente está atraindo animais peçonhentos, como escorpiões, colocando em risco a saúde e a segurança das famílias que vivem na região.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.