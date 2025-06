Esclerose múltipla atinge mais mulheres no Brasil e diagnóstico precoce reduz sequelas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 03/06/2025 - 12h29 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h46 ) twitter

A esclerose múltipla atinge mais mulheres do que homens no Brasil. A doença ataca o sistema nervoso central provocando sérias limitações à mobilidade do paciente. Apesar de não ter cura, a medicina oferece tratamentos capazes de estabilizar o quadro. Por isso, o quanto antes for feito o diagnóstico, menores serão as sequelas da doença.

