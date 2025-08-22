Fábio Candido anuncia novas ações para Rio Preto em coletiva de imprensa
O prefeito de Rio Preto, Fábio Candido, convocou a imprensa nesta manhã para detalhar projetos que serão desenvolvidos pela administração municipal a partir das recentes aprovações de propostas do executivo pela Câmara Municipal.
