Família cobra instalação de novos aparelhos de raio-x em sales
04/09/2025 - 18h15

O caso de uma idosa, de 85 anos, que morreu na semana passada sem ter sido submetida à um exame de raio-x ao buscar atendimento no pronto-socorro de Sales foi parar na polícia. O quadro dela evoluiu para pneumonia e infecção generalizada após três dias de espera. A família da paciente aponta descaso e denuncia.

