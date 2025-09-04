Família cobra instalação de novos aparelhos de raio-x em sales
O caso de uma idosa, de 85 anos, que morreu na semana passada sem ter sido submetida à um exame de raio-x ao buscar atendimento no pronto-socorro de Sales foi parar na polícia. O quadro dela evoluiu para pneumonia e infecção generalizada após três dias de espera. A família da paciente aponta descaso e denuncia.
