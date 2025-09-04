Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Família cobra instalação de novos aparelhos de raio-x em sales

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

O caso de uma idosa, de 85 anos, que morreu na semana passada sem ter sido submetida à um exame de raio-x ao buscar atendimento no pronto-socorro de Sales foi parar na polícia. O quadro dela evoluiu para pneumonia e infecção generalizada após três dias de espera. A família da paciente aponta descaso e denuncia.

🌐 Acesse nosso site:

➡ R7 - www.recordriopreto.com.br

📲 Acompanhe também nas redes sociais:


➡ Instagram: @recordtvriopreto

➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.