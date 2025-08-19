Logo R7.com
Família de Rio Preto perde tudo em incêndio durante semana mais fria

Na semana passada, uma das mais frias do ano na região, uma família de Rio Preto perdeu praticamente todos os pertences em um incêndio residencial. Felizmente ninguém se feriu e, agora, passado o susto, os moradores precisam de ajuda para recomeçar.

