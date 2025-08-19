Família de Rio Preto perde tudo em incêndio durante semana mais fria Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na semana passada, uma das mais frias do ano na região, uma família de Rio Preto perdeu praticamente todos os pertences em um incêndio residencial. Felizmente ninguém se feriu e, agora, passado o susto, os moradores precisam de ajuda para recomeçar.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto