Feriado de 1º de maio: PRF anuncia operação especial de fiscalização em rodovias federais Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/05/2025 - 13h33 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A PRF vai reforçar o policiamento nas rodovias federais de todo o Brasil por conta do feriado do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto