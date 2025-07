Fernandópolis em alerta: bairro Estoril sofre com lixo e asfaltos deteriorados Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 03/07/2025 - 11h02 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h06 ) twitter

Os moradores do bairro Estoril em Fernandópolis, estão descontentes com a quantidade de lixo acumulado pelas ruas e terrenos do local e também com a má qualidade do asfalto das principais vias do bairro.

