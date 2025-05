Festival do Folclore de Olímpia lança cartaz da 61ª edição Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 09/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi lançado em Olímpia o cartaz do sexagésimo primeiro Festival do Folclore. O evento, este ano, será no começo de agosto, mas os preparativos já estão adiantados. Cerca de 70 grupos devem participar desta edição, e eles já parecem bem animados.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto