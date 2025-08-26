Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fios soltos em Rio Preto: adolescente é ferido e moradores denunciam perigo

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Aí perto da sua casa tem fio solto de energia elétrica? Você já viu? Pois é... este é um problema flagrado por moradores de vários bairros aqui de Rio Preto. Nós já recebemos dezenas de reclamações. Agora um adolescente de 13 anos ficou ferido por este tipo de problema.

[Balanço Geral]

🌐 Acesse nosso site:

➡ record.r7.com/record-rio-preto


📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: @recordtvriopreto


➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.