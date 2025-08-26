Fios soltos em Rio Preto: adolescente é ferido e moradores denunciam perigo
Aí perto da sua casa tem fio solto de energia elétrica? Você já viu? Pois é... este é um problema flagrado por moradores de vários bairros aqui de Rio Preto. Nós já recebemos dezenas de reclamações. Agora um adolescente de 13 anos ficou ferido por este tipo de problema.
[Balanço Geral]
