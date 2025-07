Flagrantes na BR-153: PRF explica sobre infrações de motociclistas em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 21/07/2025 - 12h41 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h11 ) twitter

Motociclistas foram flagrados fazendo manobras arriscadas, na BR-153m, em São José do Rio Preto. Nós mostramos aqui ontem no flagrou. Por isso, a Larissa Lima está ao vivo com a Polícia Rodoviária Federal para falar sobre a série de infrações de trânsito cometidas naquele caso.

