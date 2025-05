Flagrou Tá na Record: Mato Alto no bairro Universo em Araçatuba Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/05/2025 - 13h01 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h39 ) twitter

Moradores do bairro Universo em Araçatuba, reclamam de terrenos com mato alto, que tiraram a tranquilidade das famílias por conta do surgimento de animais peçonhentos.

