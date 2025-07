Frio intenso no país: como a região e o Zoo de Rio Preto estão se preparando Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/07/2025 - 11h06 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h12 ) twitter

Esta semana as temperaturas despencaram em todo o país e claro, também aqui na região. Quando a gente, que não tá acostumado com o frio, vê estas previsões, já sai logo tirando cobertor do armário não é mesmo? E com os animais muitos cuidados também devem ser tomados. No Zoobotânico de Rio Preto eles estão todos protegidos e aquecidos.

