Funcionários terceirizados da educação em Rio Preto não recebem salários Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 12h30 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h14 )

Funcionários de empresa terceirizada que prestava serviços para a prefeitura de Rio Preto na área de educação estão sem receber. O contrato foi rompido e um acordo foi feito parcelado em dez vezes, mas a primeira parcela que deveria ter sido paga na sexta-feira, não foi realizada.

