Furtos em Rio Preto disparam 17% no primeiro semestre, aponta SSP Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 16/07/2025 - 13h02 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h09 )

A onda de furtos em Rio Preto continua preocupando os moradores. Este tipo de crime aumentou mais de 17 por cento nos primeiros cinco meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são da secretaria de segurança pública do estado.

