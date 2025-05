Garoto se destaca no esporte e coloca Bady Bassitt no mapa Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 29/05/2025 - 11h18 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h43 ) twitter

Um pequeno atleta de Bady Bassitt está enchendo a cidade de orgulho. É o Anthony Martins Santa Fé, que com onze anos se consagrou como campeão paulista na modalidade e o 1º do ranking do estado. Ele agora se prepara para mais uma competição e para isso conta com o apoio da família e da irmã que também tem rodinha nos pés.

