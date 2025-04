Governo de SP qualifica produtores para agregar valor ao cacau Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 02/04/2025 - 14h38 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h37 ) twitter

Produtores do noroeste paulista estão participando de um curso prático de beneficiamento de cacau a partir da amêndoa do fruto. A iniciativa do governo estadual quer fortalecer a atividade na região e agregar valor à matéria-prima.

