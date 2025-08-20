Herói mirim: criança de 8 anos liga para polícia e salva a mãe de agressão Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 20/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h15 ) twitter

Preste atenção agora nessa história. Uma criança, de apenas oito anos, ligou para a polícia depois de presenciar o padrasto agredindo a mãe dela. Rapidamente, as equipes perceberam que era um pedido de socorro e conseguiram salvar a vítima.

