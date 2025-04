Hipertensão cardiologista dá orientações sobre doença Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/04/2025 - 17h52 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h35 ) twitter

Amanhã é o dia nacional de prevenção e combate à hipertensão arterial, segundo a organização pan-americana de saúde, nos últimos trinta anos dobrou o número de adultos de 30 a 79 anos com a doença. O cardiologista Elzo Mattar, do hospital de base de rio preto, enviou um vídeo com orientações sobre a doença.

