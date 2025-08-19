Homem atira contra a ex e foge em Olímpia; ela sobrevive Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 15h13 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h13 ) twitter

Está foragido o homem que atirou contra a ex, de 24 anos, em Olímpia. A jovem sobreviveu ao ataque, que ocorreu na frente do filho do casal, uma criança de um ano e nove meses. Familiares da vítima disseram que o agressor não aceitava o fim do relacionamento.

