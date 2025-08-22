Homem é preso ao tentar assaltar segunda loja em Potirendaba Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 22/08/2025 - 11h34 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h08 ) twitter

Um homem foi preso enquanto se preparava para assaltar uma loja em Potirendaba. Este seria o segundo alvo do ladrão, que havia acabado de assaltar uma outra loja pouco antes. Ele levou todo o dinheiro do caixa e também o celular da balconista.

