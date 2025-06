Hospital da Criança de Rio Preto é referência no tratamento de cardiopatias congênitas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/06/2025 - 13h33 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h10 ) twitter

O Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto é uma das referências nacionais no tratamento de cardiopatias congênitas, que é quando o bebê nasce com alguma malformação no coração. O apoio a estes pacientes e suas famílias, faz toda diferença no tratamento.

