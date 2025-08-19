Hospital de Base de Rio Preto qualifica profissionais para captação de órgãos Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h12 ) twitter

A dor do luto para a família de um paciente é também um momento delicado para profissionais de saúde envolvidos na captação de órgãos. Mais de 700 já passaram por cursos de capacitação promovidos pelo hospital de Base de Rio Preto. Nesta semana, este trabalho de qualificação ocorre em Araçatuba.

