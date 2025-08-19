Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Hospital de Base de Rio Preto qualifica profissionais para captação de órgãos

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A dor do luto para a família de um paciente é também um momento delicado para profissionais de saúde envolvidos na captação de órgãos. Mais de 700 já passaram por cursos de capacitação promovidos pelo hospital de Base de Rio Preto. Nesta semana, este trabalho de qualificação ocorre em Araçatuba.

SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.