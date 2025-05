Ielar não precisará devolver verbas usadas em dívidas trabalhistas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/05/2025 - 11h59 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h43 ) twitter

O Tribunal de Justiça manteve a decisão que isentou o Ielar de ressarcir a prefeitura de Rio Preto por valores que a instituição usou para pagar dívidas trabalhistas. A justiça também excluí a obrigação do presidente do instituto de responder com patrimônio pessoal pelas pendências financeiras da associação mantenedora do hospital.

