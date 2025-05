Inclusão na prática: alunos de medicina atendem surdos sem intérprete Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 27/05/2025 - 13h29 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O assunto agora é inclusão. Estudantes de uma faculdade de medicina de Rio Preto realizaram um simpósio para surdos com direito a atendimento de saúde sem a necessidade de intérprete. A comunicação direta entre alunos e pacientes com deficiência auditiva prepara os futuros profissionais para situações reais que irão encontrar no serviço básico de saúde após a conclusão do curso.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto