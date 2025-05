Infestação de escorpiões em Rio Preto: especialista dá dicas para evitar acidentes Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/05/2025 - 09h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h40 ) twitter

Ontem nós mostramos aqui no balanço a preocupação dos moradores de Rio Preto com a quantidade de escorpiões que tem aparecido em vários pontos da cidade. E hoje, para falar mais sobre este problema, e como evitar acidentes, eu recebo no estúdio, o gerente de controle e vetores da secretária de saúde de Rio Preto, Luiz Feboli Filho.

