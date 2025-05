Início das obras da 3ª faixa na Rodovia Washington Luís altera tráfego em Mirassol; acompanhe Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/05/2025 - 15h20 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h51 ) twitter

Nesta segunda-feira começaram as obras da terceira faixa da Rodovia Washington Luís, que prometem melhorar o fluxo de veículos. No entanto, até a conclusão dos trabalhos, motoristas que vão passar pela região terão que se adaptar às mudanças causadas pelas intervenções. A repórter Larissa Lima está ao vivo de Mirassol e mostra como estão as interdições.

