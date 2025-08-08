Inquérito sobre morte de ciclista Thais Bonatti será concluído em 15 dias Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 08/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h06 ) twitter

A Polícia de Araçatuba deve concluir nos próximos quinze dias o inquérito sobre o atropelamento e morte da ciclista Thais Bonatti. Hoje foi feita a reconstituição do acidente. Os dois envolvidos no caso mantiveram as versões dos primeiros depoimentos.

