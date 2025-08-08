Inquérito sobre morte de ciclista Thais Bonatti será concluído em 15 dias
A Polícia de Araçatuba deve concluir nos próximos quinze dias o inquérito sobre o atropelamento e morte da ciclista Thais Bonatti. Hoje foi feita a reconstituição do acidente. Os dois envolvidos no caso mantiveram as versões dos primeiros depoimentos.
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto